Il volo della falena e il coraggio dell’imperfezione

C’è qualcosa di profondamente umano – e quindi straordinariamente potente – nell’ammettere che si è sbagliato. Andrea Antonini, executive chef di ImĂ go, il ristorante panoramico dell’Hotel Hassler che regala una vista su Roma da brividi, ha deciso di farlo, mettendolo nero su bianco, sul suo nuovo menu: si chiama ERROR13 ed è una dichiarazione di intenti che non è solo ideale ma concreta ed effettiva nei piatti e nelle sue riflessioni. Un titolo sicuramente spiazzante per l’alta cucina, che si accompagna al simbolo visivo di una falena dai colori sgargianti. Non una farfalla, non un animale rassicurante: un essere notturno, fragile ma ostinato, emblema di metamorfosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

