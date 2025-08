Un progetto uno e trino quello del Vizio, un brand di cucina giapponese che è nato qualche anno fa a Perugia, rimescolando le carte della proposta fusion di qualitĂ in una regione molto legata alla tradizione, e poi ha aperto nuovi locali in due cittĂ certamente piĂą cosmopolite. A Roma nell’hotel Bernini Bristol nella centralissima piazza Barberini, e a Milano, in un’altra location non banale, in via Hoepli, nel cuore della cittĂ modernista, ma al contempo a due passi dal Duomo e da via Monte Napoleone. E’ proprio il ristorante milanese che ho avuto modo di visitare qualche giorno fa e non ho dubbi nell’affermare che si tratta certamente di un ristorante meritevole di essere nella “top ten” dei migliori ristoranti di cucina del Sol Levante in una cittĂ che pure propone eccellenze assolute (e ad esempio l’unico giapponese stellato di tutta Italia). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Vizio Milano, dove il sushi incontra il Mediterraneo