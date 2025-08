Il vernacolo lucchese Stasera al Real Collegio

Real Collegio Estate tiene fede allo spirito del pay-off scelto, “il chiostro popolare”, e anche quest’anno propone una veglia in vernacolo. Stasera a partire dalle 21.15 infatti i tre scoppiettanti vegliarini Marco Nicolosi, Domenico “Gavorchio“ Bertuccelli e Giovanni Giangrandi intratterranno il pubblico con uno spettacolo divertente e incalzante, A veglia sotto le stelle, tra aneddoti e battute rigorosamente in vernacolo lucchese. Tre custodi del linguaggio contadino lucchese, quello di “Lucca fòra“ ma anche del parlare forbito di “Lucca drento“, appassionati e irriverenti, Nicolosi, Bertuccelli e Giangrandi condurranno il pubblico in un gioco di rime, storie ed espressioni capaci di raccontare, con immediatezza, la tempra e il carattere della città dalle cento chiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il vernacolo lucchese. Stasera al Real Collegio

In questa notizia si parla di: vernacolo - lucchese - stasera - real

A Real Collegio Estate ‘A veglia sotto le stelle’ con la poesia in vernacolo - Marco Nicolosi, Domenico 'Gavorchio' Bertuccelli e Giovanni Giangrandi protagonisti della serata di venerdì (1 agosto) ... luccaindiretta.it scrive

‘La Combriccola’ in scena al Real Collegio con lo spettacolo ‘Villa Felice’ - Nel chiostro di Santa Caterina ospiterà la compagnia teatrale La Combriccola, in scena con Villa Felice, una commedia brillante ... Come scrive luccaindiretta.it