Il varo a Fincantieri La Viking Mira è pronta Un nuovo gigante dei mari | a bordo 998 passeggeri

Un nuovo gigante dei mari nasce da Fincantieri di Ancona. E' la Viking Mira, ultima creatura del cantiere dorico, che ha toccato l'acqua per la prima volta durante il varo e che sarĂ una delle navi da crociera piĂą avanzate della flotta Viking. Con le sue 54mila tonnellate di stazza lorda, la nave rappresenta l'eccellenza dell'ingegneria navale made in Italy. Il momento del varo, suggellato dalla presenza di Gilberto Tobaldi, direttore dello stabilimento di Ancona, e Gastone Lazzari, new building site team manager Viking, ha dato il via ufficiale alla fase finale di allestimento che porterĂ la nave a essere operativa nella primavera del 2026.

