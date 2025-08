Il Festival di Caracalla 2025 si è chiuso in grande stile con un trittico di alto livello, che ha riscosso un vivissimo e meritato apprezzamento. Lo spettacolo BauschBéjartWheeldon unisce tre autori diversi, ma uniti da una affine concezione simbiotica tra musica e danza, come è stato sottolineato da diversi critici. Lunghissimi applausi per il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e i suoi solisti, soprattutto per le étoiles Rebecca Bianchi, Susanna Salvi, Alessio Rezza, dei primi ballerini Federica Maine, Marianna Suriano, Claudio Cocino, Michele Satriano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il trittico Bausch/Béjart/Wheeldon chiude in trionfo il Festival di Caracalla 2025