Il tour di Giusy Ferreri prosegue a Gliaca di Piraino | grande attesa per il concerto

Gliaca di Piraino si prepara al concerto di Giusy Ferreri, che domenica 3 agosto si esibirà live in Piazza Quasimodo. Una manifestazione molto attesa, organizzata dallo stesso comune in occasione dei festeggiamenti per Maria SS. di Lourdes, patrona della città . L'evento, portato avanti in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: giusy - ferreri - gliaca - piraino

Tutta l’Italia chi la canta? Chi è la voce del brano di Gabry Ponte? Si tratta del marito di Giusy Ferreri? - È uno dei brani più orecchiabili dell’anno e ha lasciato il segno già dal suo debutto fuori gara sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Giusy Ferreri al ’Franchi’: "Il concerto? Elettrico" - Una Giusy Ferreri in splendida forma sul palco stasera dell’Artemio Franchi di Siena (ore 21 ingresso libero) ospite della città e del Comune per il Giro d’Italia.

L’esordio dello stadio. Il primo concerto. Giusy Ferreri ringrazia: "Indimenticabile" - La voce inconfondibile, potente e graffiante di Giusy Ferreri ha riempito la notte di Siena. Un concerto atteso e apprezzato (basta fare un giretto sui social), quello della cantante siciliana che, elegante, in stile total black, si è concessa tantissimo, proponendo i suoi più grandi successi, da Novembre a Non ti scordar mai di me, nonché le sue più note hit estive vedi Roma-Bangkok o Amore Capoeira, e le nuove produzioni, come Causa effetto, alternando quindi momenti frizzanti e leggeri, ad altri più intimi e malinconici.

Il tour di Giusy Ferreri prosegue a Gliaca di Piraino: grande attesa per il concerto; Giusy Ferrero in concerto a Gliaca di Piraino (ME); Il tour di Giusy Ferreri fa tappa in Sicilia: il concerto (gratuito) a Gliaca Piraino.

Giusy Ferreri, nel nuovo disco la sua svolta rock - la Repubblica - Con una carriera ricca di record, hit radiofoniche, un disco di diamante e 16 dischi di platino, la cantante siciliana diventa la ... Scrive repubblica.it

Giusy Ferreri, malattia: la sindrome di Wolff-Parkinson-White/ Il ... - White Giusy Ferreri è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022. Come scrive ilsussidiario.net