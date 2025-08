Il top coat è un alleato prezioso della manicure | prolunga la durata dello smalto sulle unghie e protegge dallo sbiadimento del colore Lucidisso mat o semipermanente guida all' uso

S i applica sull’unghia dopo lo smalto, tradizionale e semipermanente, per fissare il colore e dare lucentezz a: «Il top coat smalto è un elemento chiave della manicure, perchĂ© protegge lo smalto dagli urti e dal rischio di scheggiature. Questa tipologia di prodotto va usato con le dovute attenzioni», spiega Rosanna Dambra, skin coach Image Skincare. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul top coat smalto spiegati dall’esperta. Unghie: pois e polka dot manicure sono la tendenza dell’estate X Leggi anche › Smalto giallo: è tendenza unghie “lemon drop” (come Hailey Bieber) › Unghie: nail art, colori e tendenze da provare a luglio 2025 Top coat smalto: che cos’è (e quanti ne esistono). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il top coat è un alleato prezioso della manicure: prolunga la durata dello smalto sulle unghie e protegge dallo sbiadimento del colore. Lucidisso, mat, o semipermanente, guida all'uso

In questa notizia si parla di: smalto - coat - manicure - protegge

Lo smalto perlescente per una manicure sobria e lucente; I migliori smalti Pupa di sempre da provare almeno una volta ????; I migliori top coat che perfezionano la manicure.

Lo smalto più a lunga durata? Ecco i top 6 scelti dalle nail artist. Per unghie perfette fino a 15 giorni - Quali smalti usare per evitare di dover rifare la unghie troppo spesso? Scrive vogue.it

Manicure perfetta anche in vacanza: i consigli giusti per uno smalto davvero long lasting - Come fare durare la manicure in vacanza manicure long lasting tutti i segreti come prendersi cura delle mani in vacanza ... Secondo msn.com