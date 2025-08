Il testamento di Ozzy Osbourne e la sorpresa | spunta un’erede non prevista Il patrimonio da 220 milioni e i figli esclusi pronti alla guerra

Capelli castano scuro come il padre Ozzy, schiva e silenziosa. Aimee Osbourne si era ripresentata così a Birmingham, la capitale del metal, in occasione del funerale del frontman dei Black Sabbath morto lo scorso 22 luglio dopo una lunga convivenza con il morbo di Parkinson. Una ricomparsa inaspettata che ha fatto il paio con quella nel testamento di Ozzy Osbourne, che ha dovuto decidere come spartire tra i suoi cari un patrimonio dal valore di circa 220 milioni di dollari. Proprio ad Aimee, sempre in penombra e assente anche dallo show The Osbournes, il cantante ha lasciato una bella fetta della sua eredità . 🔗 Leggi su Open.online