Il terzo stadio di Alberto del Moral a Córdoba

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Il Córdoba ha formalizzato questo venerdì il nuovo accordo con il vero Oviedo per Alberto del Moral per vestire di nuovo il Blanquiverde Fino alla fine della stagione 2025-26. Nonostante il fiasco che supponeva l'ultimo anno, con solo cinque partite giocate, il desiderio del club è chiaro, come letto nella sua dichiarazione ufficiale: " Confidiamo che questa stagione sia definitiva Per mostrare tutto il tuo calcio e diventare quel giocatore prezioso e determinante che sappiamo che può essere.