Il teatro plautino accende l' arena Rubicone con la commedia Trapulon in versi romagnoli

Domenica 3 agosto l’Arena Rubicone di Gatteo Mare ospitalo spettacolo “Trapulon” tratto dallo “Pseudolo” di Tito Maccio Plauto nella traduzione in versi romagnoli di Aldo Spallicci con Camillo Grassi, Mirko Ciorciari, Alessandro Pieri, Daniele Romualdi e con la partecipazione di Barbara. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: arena - rubicone - trapulon - versi

Iniziata la Settimana del liscio, in mille all’Arena Lido Rubicone - Domenica 25 è iniziata alla grande la Settimana del liscio, primo appuntamento dei 390 concerti live in programma a Gatteo Mare fino alla fine dell’estate con l’organizzazione di Gatteo Mare Turismo e del suo presidente Massimo Bondi.

Un'estate di concerti all'Arena Rubicone di Gatteo Mare: tutti gli spettacoli in programma - All'Arena Rubicone di Gatteo Mare prosegue Rubicone Live, la rassegna musicale che celebra i piĂą grandi artisti italiani e internazionali.

I vincitori del festival di Sanliscio. Che successo all’arena Rubicone - Elena Cammarone di Faenza con la canzone "Popolare" e Davide Salvi fisarmonicista di Bologna con "Principe d’argento" che si è aggiudicato anche il premio della critica, sono i vincitori della terza edizione del festival internazionale di Sanliscio.

I vincitori del festival di Sanliscio. Che successo all’arena Rubicone - All’ Arena Rubicone di Gatteo Mare, davanti al pubblico delle grandi occasioni, in gara 13 artisti che hanno interpretato 7 canzoni e 6 brani strumentali inediti. Da msn.com

Arena Rubicone sold out per Albano e i suoi figli - Il Resto del Carlino - Arena Rubicone sold out per Albano e i suoi figli A ’La Milanesiana’ ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi il celebre artista ha parlato della famiglia e cantato Romagna Mia con Moreno il Biondo. Riporta ilrestodelcarlino.it