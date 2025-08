il successo di come addestrare un drago supera il miglior film dello hobbit nel box office

Il film del 2025 di How to Train Your Dragon sta ottenendo risultati notevoli al botteghino, confermando il successo di un franchise che ha saputo conquistare pubblico e critica nel corso degli anni. Si tratta di un remake live-action della celebre pellicola animata del 2010 prodotta da DreamWorks, ispirata alla serie di libri per bambini scritta da Cressida Cowell. La versione cinematografica ha giĂ raggiunto importanti traguardi, mantenendo vivo l’interesse anche dopo diverse settimane dall’uscita. andamento del box office del film. dati principali sulla performance commerciale. Dal suo debutto avvenuto il 13 giugno, How to Train Your Dragon 2025 ha registrato il miglior weekend di apertura della saga, con un incasso di circa 84,6 milioni di dollari negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

