Il sogno è finito | troncata la carriera di Kimi Antonelli | Gli hanno già dato il benservito

La carriera di Kimi Antonelli sarebbe già stata troncata e dunque il suo sogno è finito. Oramai è già stato salutato. Il mondo della Formula 1 è affascinante e spietato. E Kimi Antonelli, giovane talento italiano sotto contratto con Mercedes, lo sta scoprendo sulla propria pelle. Dopo mesi di pressioni, aspettative e voci di corridoio, si inizia a parlare con insistenza di una possibile rottura anticipata del suo percorso verso la F1. Un'ipotesi che, fino a qualche tempo fa, sembrava pura fantascienza.

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - "Ho capito, lei sta per chiedermi come mai mio figlio, nato e cresciuto nella Terra dei Motori, emiliano doc, sia arrivato in Formula Uno con la Mercedes e non con la Ferrari …" Marco Antonelli, classe 1964, già pilota e oggi proprietario di una scuderia automobilistica impegnata in varie categorie, ecco, non è soltanto il papà di Kimi, l’Harry Potter italiano del volante.

Il venerdì non perfetto di Kimi Antonelli: "Errore nel time attack, ma il passo c'è" - Non un venerdì perfetto per Andrea Kimi Antonelli, ma nemmeno da buttare via. Il portacolori della Mercedes resta ottimista dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, chiusa con il 18esimo crono.

F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho faticato sul giro secco, ma so dove lavorare” - Un inizio di weekend contratto per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha terminato infatti solo al diciottesimo posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, di scena presso il mitico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

FORZA KIMI Dopo un inizio di stagione esaltante, prosegue il momento difficile del giovane pilota bolognese Kimi Antonelli in Formula 1. A prendere le sue difese anche il ferrarista Lewis Hamilton: "È un diciottenne in un ambiente spietato. Lasciatelo in pac Vai su Facebook

F1 Gp Belgio, Antonelli tra crisi in pista e lacrime ai microfoni: il giornalista è costretto a fargli una domanda - F1 Gp del Belgio, sabato da dimenticare per Kimi Antonelli eliminato nel Q1: il 18enne pilota italiano quasi in lacrime davanti ai microfoni, le immagini fanno il giro del web ... sport.virgilio.it scrive

La F1 fa quadrato intorno ad Andrea Kimi Antonelli - Il difficile momento che sta attraversando Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 non è frutto di carenze individuali. Da msn.com