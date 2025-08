Il sogno di Assisi | uno spettacolo Vasco&Friend per lanciare un messaggio di pace con musica e parole Incontrato Vasco a Zocca

Nei giorni scorsi una delegazione dell'amministrazione comunale di Assisi - guidata dal consigliere comunale Andrea Bertolini - ha incontrato a Zocca la rockstar Vasco Rossi per consegnargli un invito speciale per venire ad Assisi e per lanciare da qui un messaggio di pace e speranza, attraverso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: assisi - vasco - lanciare - messaggio

Il sogno di Assisi: un spettacolo "Vasco&Friend" per lanciare un messaggoi di pace con musica e parole. Incontrato Vasco a Zocca - Nei giorni scorsi una delegazione dell'amministrazione comunale di Assisi - guidata dal consigliere comunale Andrea Bertolini - ha incontrato a Zocca la rockstar Vasco Rossi per consegnargli un invito speciale per venire ad Assisi e per lanciare da qui un messaggio di pace e speranza, attraverso.

Vasco Rossi invitato ad Assisi per lanciare un messaggio di pace Vai su X

Vasco Rossi invitato ad Assisi per lanciare un messaggio di pace; Vasco Rossi invitato ad Assisi per la pace; Con il cuore nel nome di Francesco, Sally di Fiorella Mannoia è un inno pieno di magia dedicato a chi deve rialzarsi.

Vasco Rossi invitato ad Assisi per lanciare un messaggio di pace - Il sindaco Valter Stoppini ha invitato Vasco Rossi ad Assisi affinché da qui lanci un messaggio di pace. Secondo umbria24.it