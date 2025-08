Il sogno di Assisi | un spettacolo Vasco&Friend per lanciare un messaggoi di pace con musica e parole Incontrato Vasco a Zocca

Nei giorni scorsi una delegazione dell'amministrazione comunale di Assisi - guidata dal consigliere comunale Andrea Bertolini - ha incontrato a Zocca la rockstar Vasco Rossi per consegnargli un invito speciale per venire ad Assisi e per lanciare da qui un messaggio di pace e speranza, attraverso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

