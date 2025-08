Il sogno d’amore di Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Una settimana fa E ancora oggi, ogni sguardo, ogni sorriso, ogni abbraccio ci sembra un sogno ad occhi aperti. Portofino ci ha regalato un angolo di favola, ma la vera magia è stata (ed è) noi due insieme. “L’amore è scegliere la stessa persona ogni gior Vai su Facebook

Questa è la favola di Angela Caloisi e Paolo Crivellin i cui sguardi si sono incrociati per la prima volta nel 2018 a Uomini e donne.

Paolo Crivellin és Angela Caloisi álomesküvoje: kihagyhatatlan részletek - Il matrimonio di Paolo Crivellin e Angela Caloisi è stato un evento da sogno che ha fatto batter ... Da notizie.it