Il sindaco di Pavia corre per le strade con la bandiera palestinese | Un gesto di solidarietà

Pavia – Una domenica mattina diversa dal solito quella che attende Pavia. Michele Lissia, sindaco della cittĂ lombarda alla guida di una giunta di centrosinistra, ha annunciato che domenica prossima correrĂ per le vie della cittĂ portando con sĂ© una bandiera della Palestina. “SarĂ un segno di vicinanza e solidarietĂ al popolo palestinese, vittima di un efferato massacro e alle prese con un dramma umanitario in atto”, ha sottolineato Lissia sul suo profilo Instagram, spiegando le motivazioni del gesto simbolico. La corsa del primo cittadino scatterĂ alle 7 del mattino dal Castello Visconteo di Pavia, precisamente dal lato di via XI Febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sindaco di Pavia corre per le strade con la bandiera palestinese: “Un gesto di solidarietà ”

In questa notizia si parla di: pavia - sindaco - bandiera - palestinese

"Bentornato Ac Pavia". I tifosi portano il marchio al sindaco e alla vice - Bentornato Ac Pavia. "Finché vivrò canterò forza Pavia". Si è tinto d’azzurro e granata ieri mattina il piazzale davanti al municipio, dove un centinaio di tifosi hanno incontrato il sindaco Michele Lissia e la vice Alice Moggi per presentare all’Amministrazione il ritorno del marchio e della denominazione Ac Pavia, che il 18 ottobre 2019 l’associazione Sioux Pavia Aps si è aggiudicata con il contributo di tanti tifosi.

Pavia, il sindaco Lissia guadagna consenso ma non si crogiola: “Testa bassa e lavorare” - Pavia, 7 luglio 2025 – “Testa bassa e lavorare”: il sindaco di Pavia Michele Lissia commenta così il risultato di Governance poll, ovvero la classifica del gradimento dei sindaci secondo il quale dal 2024 in cui è stato eletto ha guadagnato l'1.

Il sindaco di Pavia correrà per la città con bandiera Palestina; Il sindaco di Pavia corre per le strade con la bandiera palestinese: “Un gesto di solidarietà ”; Il sudario per Gaza esposto dal sindaco al Mezzabarba.

Sindaco di Pavia correrà per la città con bandiera Palestina - Michele Lissia, sindaco di Pavia alla guida di una giunta di centrosinistra, domenica prossima correrà per le vie della città portando con sè una bandiera della Palestina. Come scrive ansa.it

Montedoro espone la bandiera palestinese: «Chiediamo riconoscimento dello Stato di Palestina» - Il Comune in provincia di Caltanissetta chiede il riconoscimento ufficiale dello Stato e lancia un appello alla pace. Da meridionews.it