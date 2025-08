Il secondo Napoli di Conte e il problema dell’abbondanza

Prima di andare in vacanza e, soprattutto, prima che cominci il campionato 2025-2026, può essere opportuno riflettere sulla diversa problematica calcistica rispetto al campionato precedente. Il Napoli di oggi appare ed è sulla carta molto piĂą forte di quello che ha vinto lo scudetto, ma con alcuni dilemmi da risolvere nel modo migliore. Le decisioni da prendere riguardano il problema dell’abbondanza di alternative e un aspetto psicologico. Per le prime, Conte dovrĂ scegliere innanzi tutto il o i moduli di gioco da mettere a punto con la rosa a sua disposizione e programmare in rapporto a questi (e ovviamente anche delle squadre da affrontare a livello nazionale ed europeo) lo schema delle sostituzioni da realizzare durante le partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il secondo Napoli di Conte e il problema dell’abbondanza

