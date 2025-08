Il secchiello che salverà il cinema | come i popcorn bucket sono diventati oggetti cult

C’è una piccola, furbissima trovata che dall’America sta lentamente arrivando anche in Italia: i popcorn bucket, promettendo di invertire la tendenza di andare meno al cinema. Negli ultimi anni le sale hanno vissuto una crisi d’identità senza precedenti. L’esplosione delle piattaforme di streaming, la comodità del divano e un pubblico sempre più disabituato al rito della visione collettiva (in presenza) hanno trasformato l’esperienza cinematografica in un’eccezione anziché in una regola. Ci salverà un secchiello di plastica? Perché no? Si tratta di un feticcio pop capace di far parlare di sé e, soprattutto, di riportare le persone in sala. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

