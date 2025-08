Il ritorno di Siena Awards L’evento mondiale dedicato alla fotografia abbraccia il territorio

Dalla sua nascita, undici anni fa, ha ricevuto la candidatura di oltre 400mila immagini provenienti da 194 Paesi del mondo e ha fatto di Siena una delle capitali della fotografia internazionale, un crocevia di visioni, storie e linguaggi visivi. È pronto a tornare il Siena Awards: l’edizione 2025 del Festival propone un ricco calendario di eventi: dieci mostre fotografiche, tre concorsi internazionali, incontri con i protagonisti del fotogiornalismo mondiale e una giornata di talk e approfondimenti. Il tutto ospitato in alcune delle location più affascinanti della città e del territorio: palazzi storici, musei, ex distillerie, chiese sconsacrate, aule scolastiche d’arte e borghi come Sovicille. 🔗 Leggi su Lanazione.it

