Montaione (Firenze), 1 agosto 2025 – “Un capitolo importante di un lungo percorso iniziato nel 2012, quando abbiamo ottenuto la prima concessione dal Ministero. E’ indubbiamente uno dei ritrovamenti piĂą importante degli ultimi anni, dopo San Casciano dei Bagni. Anche se un quantitativo di reperti come quello non è da escludere nemmeno a Montaione: questo è quel che ci auguriamo ed è per questo che gli scavi proseguiranno”. Il vice sindaco Luca Belcari ha così presentato la prima esposizione pubblica di “ Ercolino da Montaione ” e del glirarium rinvenuti nella zona di Sant’Antonio lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno di Ercole, festa a Montaione. La statua accolta da cittadini e turisti