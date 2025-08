Il risiko bancario e gli sportelli chiusi

Il cosiddetto risiko bancario si fa sentire anche in Lombardia, con la prima grande novità : il gruppo più presente sul territorio della regione non è più lombardo, bensì emiliano: è la Bper, Banca popolare dell'Emilia Romagna. È quanto emerge dall'ultimo Osservatorio sulla desertificazione bancaria, curato della Fondazione Fiba del sindacato di categoria First Cisl, con i dati disponibili al 30 giugno 2025 da Banca d'Italia e Istat. Grazie all'acquisizione della Banca Popolare di Sondrio, Bper scalza dal primo posto la Banca Popolare di Milano. Il gruppo modenese sale a 673 sportelli, pari al 17,9% del totale, davanti a Banco Bpm (523 filiali, 13,9%), mentre Iccrea (capogruppo delle banche di credito cooperative, le Bcc) raggiunge Intesa Sanpaolo: entrambe contano 501 sportelli, pari al 13,4% del totale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il risiko bancario e gli sportelli chiusi

