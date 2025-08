Il Rimini alla Building Company Firmato un contratto preliminare

Da Stefania Di Salvo a Giusy Anna Scarcella. Il Rimini cambia proprietario passando, seppur non ancora in via definitiva (c’è un contratto firmato, ma per ora preliminare), in mano alla Building Company Srl, azienda di Carate Brianza che si occupa di energia solare. Una notizia che chiude una telenovela durata settimane e che arriva al novantesimo di una partita non edificante, c’è da dirlo, per lo sport riminese. Nella favola biancorossa della manager italo-svizzera non c’è un lieto fine. Basta fare un ’giro’ tra i tifosi per farsi un’idea. Ma questo è. A dare la notizia nel pomeriggio di ieri è l’ormai ex presidente Di Salvo con un comunicato nel quale, riaccendendo la solita musica (parla di famiglia, responsabilitĂ , cuore e visione), annuncia la cessione del centenario club di Piazzale del Popolo a due anni dal suo arrivo in riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Rimini alla Building Company. Firmato un contratto preliminare

In questa notizia si parla di: rimini - building - company - firmato

Calcio, la proprietà del Rimini: "Non esiste alcun accordo preliminare". In pole c'è la Building Company - Colpi di scena a non finire in casa Rimini Calcio. A intervenire ora è la proprietà , attraverso una nota stampa ufficiale, relativamente alla presunta firma di un preliminare di acquisto del Rimini Football Club da parte del signor Jason Bennett.

Il Rimini ceduto alla Building Company. Di Salvo: "Consegniamo con fiducia una storia che merita rispetto" - Il Rimini Football Club ha comunicato di aver siglato il contratto preliminare di cessione con la società Building Company, al termine di un percorso “lungo, impegnativo e affrontato con il massimo senso di responsabilità ” dice il club in una nota.

Il Rimini passa di mano: firmato l'accordo preliminare con Building Company Vai su X

La vendita alla Building Company Srl sembra ormai a un passo dal concretizzarsi, con un preliminare firmato. Tuttavia, persistono ancora molte incognite. La societĂ acquirente giĂ protagonista di una trattativa naufragata con il Foggia. Vai su Facebook

Il Rimini alla Building Company. Firmato un contratto preliminare; BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 31 luglio 2025; Rimini: svolta piĂą vicina. Cessione a un passo, ma restano dubbi e misteri.

Il Rimini alla Building Company. Firmato un contratto preliminare - Il Rimini cambia proprietario passando, seppur non ancora in via definitiva (c’è un contratto firmato, ma per ora preliminare), in mano alla Building Compa ... Da ilrestodelcarlino.it

Ufficiale: Rimini F.C. ceduto alla Building Company di Giusy Anna Scarcella - La nuova proprietà, rappresentata dalla dottoressa Giusy Anna Scarcella, ha dimostrato di possedere solidità, competenza e una visione lungimirante, elementi fondamentali per guidare il Club in una ... Si legge su newsrimini.it