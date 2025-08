Il riconoscimento dello Stato palestinese è una leva politica su Israele solo se non resta una bel pensiero su carta

Francia e Regno Unito hanno usato l'arma diplomatica per isolare Netanyahu, ma dovranno essere conseguenti a questa scelta nei fatti e non solo a parole. E capaci di aggregare una risposta internazionale che controbilanci Trump.

