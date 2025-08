Il re della moda nato a in Algeria il 1° agosto 1936 si è ritrovato al centro della scena riluttante E ha trionfato

L eone ascendente Acquario, Yves Saint Laurent nasce a Orano, in Algeria. È un bambino alto e sottile come un giunco, con un’innata predisposizione all’eleganza, lo svela il bellissimo aspetto tra Giove nella casa del successo e il Sole in Leone nella dimora della Vergine che lo renderà timidissimo. Oroscopo dei viaggi 2025: 12 mete per 12 segni dello zodiaco X Leggi anche › Quella volta che. Yves Saint Laurent inventò il prêt-à -porter A scuola veniva bullizzato proprio per la sua riservatezza. A casa, invece, si divertiva a ritagliare con le sorelle minori le bambole di carta. La figura decisiva nel Tema Natale è la Luna in Capricorno che parla di una madre importante: sarà lei a portarlo diciassettenne a Parigi a incontrare Christian Dior, evento dove è già scritta la successione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

