Il rapper Jesto è morto a 40 anni | l’addio dell’amico Rancore Fedez | Eri una leggenda vera

Roma, 1 agosto 2025 – Il suo nome era Justin Rosso Yamanouchi ma per tutti era Jesto. Il rapper romano, pioniere della scena underground italiana, è morto a soli 40 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è oggi il fratello Taiyo ‘ Hyst ’ Yamanouchi, anche lui rapper. Justin era il figlio del cantautore Stefano Rosso, scomparso nel 2008, e di Teresa Piazza, annunciatrice del TG3. “Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi – scrive il fratello –. Astro del rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un'eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all'elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

