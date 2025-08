di Francesca Carone Nell’ Europa 2.0 dove si viaggia in compagnia delle tecnologie che supportano su “banda larga” i bisogni economici e logistici della gente; dove è possibile con un solo clic scegliere l’albergo più economico o più lussuoso, il ristorante stellato o quello di tendenza “chetogenico”. Dove l’alta velocità delle Frecce (chiodi permettendo, di salviniana memoria) accorcia le distanze e ti coccola con poltrone comode, caffè e snack, incoraggiando anche i turisti più scettici, fino a quando questi non si trovano catapultati in un bar “scapigliato” di un paesino austriaco ai confini con l’Italia, dove non è assolutamente possibile pagare con la carta di credito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il progresso si ferma in un piccolo bar di Villach, qui si paga solo in moneta