Il professore va a Meta Taccioli premiato negli Usa

Importante traguardo scientifico raggiunto da un progetto realizzato da un docente universitario dell’Alta Valle del Savio. Si tratta del progetto uscito dalla mente di Cristian Taccioli, originario di Alfero di Verghereto, professore associato presso l’Università di Padova e fondatore del gruppo di ricerca TaccLab, e del suo collaboratore Fabio Bove, ingegnere del software. Con oltre 1.300 candidature, provenienti da più di 90 Paesi, tra i 10 vincitori, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di dollari, l’unica realtà italiana è il gruppo di ricerca TaccLab dell’Università patavina per gli studi nel campo della biologia, della farmaceutica e nella scoperta di nuovi farmaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il professore va a Meta. Taccioli premiato negli Usa

