Il primo ministro lituano si è dimesso dal proprio incarico

in seguito ad inchieste giornalistiche che hanno indotto le agenzie anticorruzione di Vilnius ad indagare sulle proprie attività imprenditoriali. Il politico in questione è Gintautas Paluchas, che ha anche lasciato vacante la direzione dei Socialdemocratici, partito di cui è stato a capo per due volte (dal 2017 al 2021 e dal 17 maggio di quest’anno). Paluckas era diventato primo ministro dello Stato baltico il 12 dicembre del 2024. Verrà sostituito pro tempore da Mindaugas Sinkevicius, primo cittadino della città di Jonava. Il caso Paluckas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

