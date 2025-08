Il prezzo del PUN oggi 1 Agosto 2025 | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 1 Agosto 2025, si attesta a 113,27 €MWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 31 Luglio 2025, si osserva un valore minimo di 99,51 €MWh e un valore massimo di 131,31 €MWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino, in particolare tra le 2:00 e le 6:00, mentre il picco massimo di prezzo si è registrato alle 23:00. Le ore serali, tra le 20:00 e le 23:00, sono risultate le più costose, confermando la tendenza tipica dei mesi estivi in cui la domanda cresce nelle fasce serali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi 1 Agosto 2025: andamento e variazioni orarie

