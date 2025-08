Il prezzo del gas per le famiglie oggi 01 AGOSTO 2025

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto incide il costo della materia prima sulla bolletta aiuta a fare scelte più consapevoli tra mercato tutelato e libero, valutando le offerte più vantaggiose e stimando quanto si spenderà ogni mese. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 AGOSTO 2025 è fissato da ARERA in 0,460601 €Smc. A questa cifra si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi 01 AGOSTO 2025

