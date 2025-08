Il prezzo del gas chiude in forte calo sotto i 34 euro

Il prezzo del gas affonda in una giornata da fuga dai listini con il mix dei dazi e del lavoro Usa sotto le attese. I contratti Ttf ad Amsterdam lasciano il 3,7% a 33,97 euro al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in calo a ridosso dei 33 euro - Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,45% a 32,93 euro al megawattora.