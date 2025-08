Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha ordinato il dispiegamento di due sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate” per rispondere alle dichiarazioni, definite “altamente provocatorie”, dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che negli scorsi giorni aveva avvertito l’inquilino della Casa bianca di una possibile escalation tra Usa e Russia in relazione all’ultimatum lanciato al leader del Cremlino Vladimir Putin per sedersi al tavolo delle trattative con l’Ucraina. Durante il suo incontro con il premier britannico Keir Starmer, in Scozia, il presidente Usa aveva concesso “1o o 12 giorni” a Mosca, a partire da lunedì 28 luglio, per sedersi al tavolo con Kiev e raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra in Ucraina, pena l’imposizione di dazi e sanzioni secondarie contro i Paesi che aiutano la Russia nel conflitto, anche acquistando petrolio e gas, come l’India e la Cina. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il presidente Usa Trump schiera due sottomarini nucleari contro la Russia dopo le "provocazioni" di Medvedev