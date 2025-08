Il presidente israeliano Herzog a Mattarella | Non uccidiamo indiscriminatamente | Crosetto | dal 9 agosto lanceremo gli aiuti italiani sulla Striscia di Gaza

Tajani: "Accoglieremo 50 palestinesi, disposta una spesa di 5 milioni di euro". Nuovi attacchi israeliani nella Striscia, Witkoff a Gaza per gli aiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il presidente israeliano Herzog a Mattarella: "Non uccidiamo indiscriminatamente" | Crosetto: dal 9 agosto lanceremo gli aiuti italiani sulla Striscia di Gaza

Netanyahu: "Controlleremo tutta Gaza". Ferma la distribuzione di aiuti nella Striscia | I delegati Ue a Jenin, Idf spara in aria - Il premier israeliano: «Siamo disposti a tregua temporanea per gli ostaggi». Spari dell'esercito durante una missione diplomatica a Jenin.

Gli aiuti per la Striscia di Gaza non sono ancora arrivati ai civili - Le Nazioni Unite hanno riferito che nessun aiuto è stato ancora distribuito nella Striscia di Gaza, nonostante i camion abbiano iniziato ad attraversare il confine dopo un blocco di undici settimane.

Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame - Le notizie di domenica 27 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. Almeno 53 i palestinesi uccisi a Gaza in 24 ore

Il presidente israeliano a Mattarella: Israele non uccide indiscriminatamente - Sirene d'allarme in Israele per un missile dallo Yemen; Guerra Israele, Herzog a Mattarella: Non uccidiamo indiscriminatamente. LIVE; Il Fatto di Domani del 1 Agosto 2025.

Gaza, Witkoff e Huckabee in visita nella Striscia: “Verificare la distribuzione degli aiuti è una priorità” - Dopo la missione in Medio Oriente, l’inviato speciale Steve Witkoff proseguirà il suo tour diplomatico a Mosca. tg.la7.it scrive

