il prefetto di arezzo clemente di nuzzo ha ricevuto il dott cristiano tatarelli nuovo questore della provincia

Arezzo, 1 agosto 2025 – Il Prefetto di Arezzo, dott. Clemente Di Nuzzo, ha ricevuto nella mattinata di venerdì 1° agosto, presso il Palazzo del Governo, il dott. Cristiano Tatarelli, nuovo Questore della provincia. Nel corso dell'incontro, svoltosi in un clima di piena cordialità e collaborazione istituzionale, il Prefetto ha rivolto al Questore un caloroso benvenuto, esprimendo compiacimento per il prestigioso incarico conferitogli nella città di Arezzo. La visita ha rappresentato un'importante occasione per un'ampia riflessione sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico a livello provinciale, nonché per pianificare i prossimi incontri operativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

