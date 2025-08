Il portiere dell’Udinese | Ecco come sbloccare R?zvan Sava FUTTIES 96 su FC 25!

Sei alla ricerca di un portiere che possa fare la differenza tra i pali? L’obiettivo “FUTTIES: R?zvan Sava” è la tua occasione per mettere le mani su una carta FUTTIES 96 di R?zvan Sava, il muro invalicabile che cambierĂ le sorti delle tue partite. Sava FUTTIES si presenta con statistiche da urlo che lo rendono un portiere (GK) quasi perfetto: VEL 95. DRI 96. TIR 94. DIF 73. PAS 92. FIS 97. Con 5 stelle piede debole, Sava non solo è un’estremo difensore di prim’ordine, ma è anche capace di impostare il gioco con precisione. Un vero e proprio gioiello da avere tra i pali! Come completare l’obiettivo e ottenere R?zvan Sava. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

Il portiere dell'Udinese: Ecco come sbloccare Răzvan Sava FUTTIES 96 su FC 25!