il polo si rinnova parco didattico e osservatorio

Un nuovo osservatorio, un telescopio, un parco didattico per le scuole e un museo storico completano la trasformazione del sito di Monte Viseggi in un polo di eccellenza tra scienza, memoria e territorio. Si è tenuta infatti sabato l’inaugurazione ufficiale delle nuove strutture del Parco scientifico spezzino, fiore all’occhiello dell’associazione Astrofili Spezzini, che in soli due anni ha saputo trasformare l’ex batteria antiaerea della Regia Marina in uno dei centri di divulgazione e ricerca piĂą innovativi del territorio. Tra le novitĂ di maggior rilievo, il Telescopio Cassini, dedicato a Giovanni Domenico Cassini, celebre astronomo ligure, nel 400Âş anniversario della sua nascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

