di Lorenzo Vero Colpo a sorpresa per il Pisa. La societĂ in gran segreto ha concluso per l’ingaggio di Juan Cuadrado. Una trattativa sottotraccia condotta e conclusa dal direttore generale Corrado (nel giorno del suo compleanno) e del direttore sportivo Vaira assieme all’agente del giocatore, Lucci. 37 anni, il colombiano, svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atalanta, rappresenta un innesto di assoluto spessore all’interno dello spogliatoio, grazie alle 395 disputate in Serie A con le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter e appunto i bergamaschi. Un arrivo anche di natura mediatica, data la fama del calciatore, noto a tutti coloro che hanno masticato calcio negli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Pisa fa Cuadrado: preso il 37enne. Il colombiano firmerà per un anno