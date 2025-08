Il piano di Trump sui farmaci è una minaccia alla salute pubblica europea

Donald Trump ha rilanciato un progetto tanto dirompente quanto folle: imporre il prezzo “piĂą favorevole” ( Most Favoured Nation – Mfn) ai farmaci americani, legandolo a quello pagato nei Paesi Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Tradotto: costringere Big Pharma a vendere negli Stati Uniti agli stessi prezzi praticati in Italia, Francia o Germania, pena l’uso – parole sue – di «ogni strumento del nostro arsenale». Altro che libero mercato: siamo a un diktat in piena regola. Vaccini somministrati a Los Angeles (foto Ansa). Ma non basta. Il piano è ancora piĂą cinico di quanto sembri: Trump ha dichiarato che «le multinazionali farmaceutiche beneficiano di prezzi migliori fuori dagli Stati Uniti, ma il governo federale adotterĂ politiche per sostenerle nell’aumentare quei prezzi all’estero — a condizione che i maggiori ricavi vengano reinvestiti per abbassare i prezzi in America». 🔗 Leggi su Lettera43.it

