Il petrolio è in rialzo Wti a 69,38 dollari

Il petrolio torna in rialzo questa mattina. Il Wti guadagna lo 0,17% a 69,38 dollari mentre il Brent guadagna lo 0,21% a 71,85 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio è in rialzo, Wti a 69,38 dollari

In questa notizia si parla di: dollari - petrolio - rialzo - guadagna

Il petrolio apre in rialzo New York a 58,88 dollari - Il petrolio apre in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano l'1,39% a 58,88 dollari al barile.

Prezzo petrolio poco mosso, Wti scambiato a 61,63 dollari - Prezzo del petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 61,63 dollari al barile con un aumento dello 0,02% mentre il Brent con consegna a luglio passa di mano a 64,54 dollari al barile con un avanzamento dello 0,02%.

Prezzo del petrolio in rialzo, il Wti a 60,34 dollari - In rialzo il prezzo del petrolio in avvio di giornata sui mercati internazionali: il greggio Wti con consegna a giugno viene scambiato a 60,34 dollari al barile segnando un aumento dello 0,72%.

Il petrolio è in rialzo, Wti a 69,38 dollari; Il petrolio è in rialzo, Wti a 69,38 dollari; Borse europee tutte su, in rialzo il petrolio.

COMMENTO ENERGY: petrolio in rialzo dopo rapporto Iea - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Segnala milanofinanza.it

COMMENTO ENERGY: petrolio in rialzo sostenuto da forte domanda stagionale negli Usa - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Da milanofinanza.it