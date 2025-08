Il petrolio chiude in forte calo a New York a 67,21 dollari

Il petrolio chiude in forte calo a New York dove le quotazioni perdono il 2,96% a 67,21 dollari al barile.

Il petrolio chiude in calo a New York a 61,20 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,58% a 61,20 dollari al barile.

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 61,84 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,56% a 61,84 dollari al barile.

Il prezzo del gas chiude in forte calo sotto i 34 euro. Ad Amsterdam i contratti Ttf lasciano il 3,7%

Sterlina in forte calo e vendite massicce sui titoli di Stato britannici, con conseguente aumento dei rendimenti, a causa delle tensioni politiche interne al governo di Keir Starmer. Durante il question time in Parlamento, il premier è apparso incerto nel difendere l

Il prezzo del gas chiude in forte calo sotto i 34 euro - Il prezzo del gas affonda in una giornata da fuga dai listini con il mix dei dazi e del lavoro Usa sotto le attese. Secondo ansa.it

I prezzi del petrolio salgono grazie al forte calo delle scorte USA; focus sugli accordi commerciali - Le scorte di petrolio greggio statunitensi sono diminuite notevolmente la scorsa settimana poiché le raffinerie hanno aumentato l’attività e le esportazioni sono rimaste forti, ha dichiarato mercoledì ... Da it.investing.com