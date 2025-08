Il Perdono di Assisi | perché è tanto importante e come ottenerlo

La Festa del Perdono di Assisi è un appuntamento atteso in tutto il mondo, di riconciliazione per ciascuno di noi e di preghiera per ottenere la preziosa indulgenza. Un appuntamento molto importante per Assisi e non solo e, come ogni anno, è ricca di occasioni di preghiera. La cittĂ di Assisi è pronta ad accogliere. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il Perdono di Assisi: perchĂ© è tanto importante e come ottenerlo

Assisi, torna la Festa del Perdono: tutte le celebrazioni alla Porziuncola - Assisi (Perugia), 10 luglio 2025 – Dal 29 luglio al 4 agosto Assisi si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini per la Solennità del Perdono, uno degli appuntamenti più intensi da vivere alla Porziuncola, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo dove San Francesco ricevette il dono dell’Indulgenza plenaria “per anime e non per anni”.

Festa del perdono di Assisi. Domenica ci sarà la processione - Nella cittadina è molto sentita la ricorrenza dell’1 e 2 agosto con la solenne celebrazione per il Perdono di Assisi, festa francescana che a Barga, grazie alla presenza pluricentenaria del convento di San Francesco, si celebra con grande partecipazione e devozione.

Il Perdono d’Assisi nel monastero delle clarisse in San Biagio e a Montepaolo - “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”, con questa frase San Francesco salutò, circa 810 anni fa, l’accoglimento della proposta del Perdono d’Assisi da parte del Papa.

Perdono di Assisi 2025, diretta video S. Messa Porziuncola/ Cos’è, come ottenere indulgenza di San Francesco - Perdono di Assisi 2025, cos'è: Santa Messa dalla Porziuncola di San Francesco in diretta video streaming. Come scrive ilsussidiario.net

Festa del Perdono di Assisi a Bra: il programma delle celebrazioni ai Fratini e alle Clarisse - La chiesa intitolata a Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola (piazza XX Settembre, 42) sarà il luogo per ricordare con la preghiera il ... Si legge su targatocn.it