"Dirigenza inadeguata a gestire un’azienda come St, a questo punto scenda in campo l’azionista di riferimento: il ministro Giancarlo Giorgetti ". Il Partito Democratico è per l’intervento deciso del governo sulla vertenza che "rischia di ridimensionare pesantemente Agrate ". "Invitiamo ufficialmente Giorgetti a venire in Consiglio regionale e a stare sul territorio anche per i 1.500 lavoratori che in Brianza rischiano il posto – dicono il consigliere Gigi Ponti, la deputata Silvia Roggiani e il segretario provinciale Lorenzo Sala -. Il suo collega Adolfo Urso, ministro delle Imprese, è spesso nella sua Sicilia e ha condotto bene la gestione del futuro del polo di Catania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Pd va all’attacco: "Giorgetti intervenga in difesa di Agrate"