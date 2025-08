Il Pd si è consegnato al M5S L’analisi spietata di Paolo Mieli | Conte lavora per se stesso altro che unità

Paolo Mieli, uno dei giornalisti piĂą importanti del nostro Paese, ma anche uno storico che è stato allievo di Renzo De Felice, scrive sul Corriere un editoriale destinato ad agitare gli spettri che insidiano il centrosinistra. Facendo un’analisi completa e lucida e indicando in Giuseppe Conte l’agit prop che vuole lanciare l’Opa nella coalizione e che detta le regole al Partito Democratico. Mieli e le ipotesi per il 2027. “Tra meno di due anni-scrive Mieli- si terranno in Italia le elezioni politiche piĂą importanti di questo inizio del terzo millennio. Importanti? Fondamentali, dal momento che il Parlamento che uscirĂ dalle urne avrĂ il compito di eleggere il successore di Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Il Pd si è consegnato al M5S”. L’analisi spietata di Paolo Mieli: “Conte lavora per se stesso, altro che unità ”

In questa notizia si parla di: analisi - paolo - mieli - conte

Juventus, il mistero Douglas Luiz spiegato con i numeri, e gli zero gol fatti nei secondi tempi. Analisi tattica di Paolo Rossi e Adriano Bacconi – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Juventus, il mistero Douglas Luiz spiegato con i numeri e gli zero gol realizzati nei secondi tempi.

Per la prima prova, quella di italiano, le tracce propongono l’analisi della poesia di Pier Paolo Pasolini e un brano da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Tra le tracce argomentative spicca il messaggio di speranza del giudice Paolo Borsellino, insieme a un approfondimento storico sugli anni Trenta e il New Deal - I l suono della campanella oggi segna l’inizio di un momento cruciale per oltre mezzo milione di studenti italiani: prende il via la Maturità 2025, un esame che da generazioni rappresenta molto più di una semplice prova scolastica, ma un vero e proprio rito di passaggio verso l’età adulta.

Yildiz Del Piero a 20 anni: è giusto il paragone? Analisi completa | VIDEO di Paolo Rossi - di Redazione JuventusNews24 Yildiz Del Piero: il turco può essere veramente paragonato all’ex capitano bianconero? L’analisi di Paolo Rossi – VIDEO.

ASPETTANDO IL FESTIVAL 2025 Paolo Mieli presenta il suo libro "Fiamme del passato" in dialogo con Danco Singer sulla Terrazza Miramare di Camogli.... Vai su Facebook

Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata di stasera 30 giugno: Boris Johnson, Giuseppe Conte, Jeff Bezos e omicidio Chiara Poggi; Accordi e Disaccordi | Puntata 11 gennaio 2025; Domani su “Quarta Repubblica”: Intervista a Giuseppe Conte e Boris Johnson.

Allegri è diverso da Conte, la Champions gli mancherà - rubrica «Un centimetro alla volta», Paolo Condò analizza la posizione di partenza del Milan di Massimiliano Allegri, tra analisi degli obiettivi e forze a disposizione per raggiungerli. Riporta msn.com