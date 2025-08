Il patto Meloni-Erdogan a Istanbul contro il traffico di migranti

È durato più di due ore l'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica turca, Recep Tayyip Erdogan, a Istanbul. La presidente del Consiglio si era infatti recata al Palazzo Dolmabahce dove ha si è tenuto trilaterale che ha coinvolto anche il primo ministro della Libia, Abdul Hamidf Mohammed Dbeiba. La riunione si è svolta a porte chiuse, in un importante momento di coordinamento politico e strategico tra i tre Paesi, con un'agenda che include i principali dossier regionali: cooperazione economica, sicurezza, sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo e flussi migratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il patto Meloni-Erdogan a Istanbul contro il traffico di migranti

In questa notizia si parla di: meloni - erdogan - istanbul - patto

