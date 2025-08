Il Parma batte la Pro Vercelli in rimonta | 3-1 nel segno di Almqvist

Il Parma vince in rimonta contro la Pro Vercelli in amichevole. 3-1 firmato da Almqvist e Mikolajewski, più un'autorete di Tarantola. I piemontesi erano passati in vantaggio grazie a un gol del centrocampista Akpa Akpro. Applausi per la squadra di Cuesta che, davanti a circa 1500 tifosi, chiude. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - vercelli - rimonta - almqvist

Parma, con la Pro Vercelli spazio alle 'seconde linee' - Dopo il pari (1-1) in Austria contro il Maiorca, il Parma è tornato a casa e, al Noce di Noceto, sfiderà in amichevole la Pro Vercelli, formazione di Serie C.

Parma, vittoria in rimonta contro la Pro Vercelli: 3-1. Autogol di Parantola e a segno Almqvist e Mikolajevski - Video; Il Parma batte la Pro Vercelli in rimonta: 3-1 nel segno di Almqvist; Tre gol nella ripresa, il Parma batte in rimonta la Pro Vercelli.

Parma, vittoria in rimonta contro la Pro Vercelli: 3-1. Autogol di Parantola e a segno Almqvist e Mikolajevski - Video - Piemontesi in vantaggio a sorpresa al 28’ con Akpa Akpro poi nella ripresa la reazione dei gialloblù che ... Scrive gazzettadiparma.it

Il Parma batte la Pro Vercelli in rimonta: 3-1 nel segno di Almqvist - La squadra di Cuesta era passata in svantaggio dopo la rete di Akpa Akpro, poi aveva trovato il pari grazie a un'autogol. Segnala parmatoday.it