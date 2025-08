Il Papu si trasforma in John Travolta! Che show per le vie di Padova

Manca sempre meno al grande ritorno in campo del "Papu" Gomez, nuovo acquisto del mercato estivo del Padova. L'argentino potrĂ allenarsi con la squadra solo a partire dal 19 agosto 2025, come stabilito dalla sentenza della Commissione Spagnola Antidoping. Nel frattempo l'ex Atalanta ha girato uno spot con il club biancoscudato in cui gira per le vie del centro della cittĂ del Santo, tra Prato della Valle e Piazza dei Signori. Il tutto nei panni di John Travolta, reinterpretando La febbre del sabato sera in chiave patavina?(Instagram: @padovacalcio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Papu si trasforma in... John Travolta! Che show per le vie di Padova

