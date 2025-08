Il NYT contro von der Leyen | Cancellati gli sms scambiati col ceo di Pfizer sui vaccini anti-Covid

Il New York Times è sicuro: i messaggi che Ursula von der Leyen e Albert Bourla, il ceo di Pfizer, si sono scambiati durante la trattativa per l’acquisto dei vaccini anti-Covid sono stati cancellati. Il quotidiano americano ha rivelato la probabile eliminazione di una corrispondenza finita al centro, nei mesi scorsi, del cosiddetto Pfizergate. Il NYT aveva giĂ citato in giudizio la Commissione europea che aveva rifiutato di condividere i messaggi, in base alle lla trasparenza dell’Ue. La lettura di questi rapporti, ha spiegato il giornale, avrebbe permesso di verificare se le procedure nella trattativa siano state corrette. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il NYT contro von der Leyen: «Cancellati gli sms scambiati col ceo di Pfizer sui vaccini anti-Covid»

Ursula von der Leyen recidiva: da ministra della Difesa sms cancellati dal telefono di lavoro - La questione era emersa nel 2019, durante il lavoro della Commissione d’inchiesta tedesca – durato un anno e mezzo – che indagava sulle presunte irregolarità nell’assegnazione di appalti della Difesa quando Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione Ue, era ministra.

Pfizergate, il Tribunale dell'Ue accusa von der Leyen e la Commissione europea: Non hanno dato spiegazioni credibili; Sms «segreti» tra von der Leyen e ceo di Pfizer: annullato il divieto d’accesso ai giornalisti; Covid, sms scambiati tra von der Leyen e Pfizer: annullato divieto di accesso.

Von der Leyen, nuovi guai dopo la sfiducia e i dazi. Nyt: “Cancellati gli sms del Pfizergate” - Secondo il quotidiano americano sono stati probabilmente eliminati i messaggi scambiati con il ceo della Pfizer ai tempi del maxiacquisto dei vaccini anti- Si legge su repubblica.it

Commissione Ue ammette che non ci sono più messaggi tra von der Leyen e Bourla/ Pfizergate, documento al NYT - Pfizergate, New York Times vs Commissione Ue: "Ha fatto sparire messaggi tra von der Leyen e Bourla" di Pfizer, le ammissioni in un documento ... Lo riporta ilsussidiario.net