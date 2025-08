Il nuovo studentato migliorerà la zona stazione

Il nuovo studentato di via Farini a Ravenna non solo, coi suoi 112 posti letto, non solo "aumenterà la capacità di accoglienza della nostra città ", ma "porterà un contributo significativo al miglioramento della zona della stazione, perché sappiamo bene che i luoghi vissuti diventano maggiormente sicuri". Lo dice il sindaco Alessandro Barattoni, che ieri mattina assieme alla presidente di Fondazione Flaminia, Mirella Falconi, ha fatto un sopralluogo allo studentato per verificare lo stato dei lavori. Terminati gli interventi di demolizione, si sta procedendo con rinforzi strutturali e in due dei quattro piani sono già state approntate le pareti di separazione tra le stanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

