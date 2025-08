Il nuovo presidente polacco parte col pugno duro | linea ferma con Kiev nella prima chiamata a Zelensky

Sostenuto dal partito di opposizione Diritto e Giustizia (PiS), Nawrocki ha vinto le elezioni del 1° giugno dopo aver promesso un atteggiamento più fermo nei confronti delle ambizioni ucraine di adesione all’UE e alla NATO, e di voler spingere per ottenere progressi sulle dispute storiche ancora aperte. Al centro di queste vi è il massacro di Volinia, avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, in cui migliaia di polacchi furono uccisi dall’Esercito Insurrezionale Ucraino. “Karol Nawrocki ha sottolineato di rappresentare la voce del Paese, che chiede un cambiamento nell’approccio dell’Ucraina alle questioni storiche importanti e ancora irrisolte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il nuovo presidente polacco parte col pugno duro: linea ferma con Kiev nella prima chiamata a Zelensky

In questa notizia si parla di: presidente - polacco - pugno - duro

Chi è Karol Nawrocki, il nuovo presidente polacco di estrema destra - La Polonia ieri ha eletto il nuovo presidente. Sarà Karol Nawrocki, quarantaduenne, politico conservatore, laureato in storia, rappresentante del partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS).

Il nuovo presidente polacco parte col pugno duro: linea ferma con Kiev nella prima chiamata a Zelensky; Le elezioni presidenziali in Polonia, un esame cruciale per il governo europeista di Tusk; La Polonia sospende il diritto di asilo (in vista delle elezioni).

Il nuovo presidente polacco parte col pugno duro: linea ferma con Kiev nella prima chiamata a Zelensky - Karol Nawrocki, presidente eletto della Polonia, ha esortato l’Ucraina a prendere più seriamente le rivendicazioni storiche polacche durante la sua prima telefonata ufficiale con il presidente Volodym ... Secondo msn.com