Il nuovo nemico dello Stato | i minorenni terroristi per caso

Roma, 1 ago – Nella giornata del 1° agosto, su delega di diverse Procure minorili, l a Polizia ha condotto una serie di perquisizioni a carico di 22 minorenni tra i 13 e i 17 anni, residenti in varie regioni italiane. L’operazione, coordinata in diverse sedi da Digos e polizia postale, riguarda sospetti legami dei giovani con ambienti ideologici estremisti: suprematismo bianco, jihadismo online, antagonismo anarchico e forme miste di radicalismo giovanile. Arresti e perquisizioni a minorenni. I provvedimenti sono partiti da attivitĂ di monitoraggio digitale e da inchieste giĂ avviate negli anni precedenti, in particolare tra il 2023 e il 2024, che avevano portato a segnalazioni, fermi o arresti di soggetti maggiorenni in contesti analoghi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

